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僱主領政府補貼 仍裁員迫放無薪假違規

2020-07-10 列印
　　政府因應疫情推出八百億元的保就業計劃，職工盟接獲四十七宗有關投訴，當中兩成八個案的僱主在申領補貼後，仍要求僱員放無薪假，亦有一成九的投訴，涉及公司在參加計劃後仍有裁員，其餘個案則包括僱員被逼放無薪假，或由月薪轉日薪等，反映計劃漏洞百出。

　　職工盟形容保就業計劃要求僱主承諾不裁員，只是「美麗的誤會」，即使僱主違規裁減人手亦沒有罰則，令僱主有機會造假報數，多領取補貼。工會又批評計劃只「保就業」，「不保人工」，並無措施監管僱主使用薪酬補貼的方式，僱主或會將款項用於高層，令前線和基層只有零碎收益。工會又發現，有僱主將月薪員工變日薪、散工，甚至時薪，以替代長工職位。



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