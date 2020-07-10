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稱存款消失 男子拆毀櫃員機

2020-07-10 列印
稱存款消失 男子拆毀櫃員機
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　　西貢發生耐人尋味失竊事件。一名身穿背心、短褲及拖鞋的四十二歲姓余男子（見圖），昨凌晨一時許，偕父母在西貢萬年街一至五號一間銀行的自助櫃員機提款。其間余聲稱其存入戶口內的數十萬元存款不翼而飛。有人其後情緒失控，徒手拆毀櫃員機底掩門，並揭起支票機上蓋將部份零件及電池扯出掉在地上，同行雙親見狀勸阻無果。

　　余其後報案聲稱遭人跟蹤，及櫃員機被人安裝了針孔鏡頭招致存款被偷走。警員到場聯絡銀行職員協助調查，經檢驗後證實櫃員機並無損失，警員以涉嫌刑事毀壞將余拘捕，他由母親陪同返署扣查。至於其報稱銀行存款失去，則尚待進一步了解。

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