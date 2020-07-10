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酒店搗販毒集團拘六人 包括三青少年

2020-07-10 列印
■警方拘捕六人，當中包括三名未成年人。
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　　販毒集團租用酒店房間及利用青少年進行販毒勾當被警方搗破，拘捕六人。元朗警區特別職務隊警員根據線報及深入調查後，前午進行打擊毒品行動，突擊搜查天水圍一酒店房間，在房間內檢獲一批毒品，當場拘捕三名成年男子、兩名男童及一名女童，年齡介乎十四至二十八歲，他們同涉嫌販毒被捕。行動中警方檢獲五十八克K仔及約二十六克大麻、一個電子磅及一批懷疑毒品包裝工具，共值約三萬七千元。被捕男女事後被帶返警署署扣查。

　　另外，行動中警員亦將一名二十五歲男子及兩名分別十三歲及十四歲女童帶回警署協助調查，及聯絡未成年人士的監護人，案件交由元朗警區重案組偵辦。

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