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九巴及龍運巴士凍薪

2020-07-10 列印
■九巴及龍運巴士宣佈，由於營運環境嚴重受影響，全體員工本年度凍結薪酬水平。
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　　九巴及龍運巴士昨宣佈，由於新冠肺炎疫情持續和整體經濟環境惡化，營運環境嚴重受影響，全體員工本年度凍結薪酬水平。但員工增薪點安排維持不變，及會向所有非管理職級員工發放一次性特惠金二千元。

　　九巴及龍運又指，過去一段時間，營運情況面對前所未有的挑戰，疫情令載客量大幅下跌，加上限聚令及封關等多項防疫措施影響，巴士的客量和收入預料不會短期內回復疫情前水平。此外，沙中線逐步開通，及港鐵七月開始全線減價兩成，進一步打擊巴士行業。而九巴及龍運早前提交的加價申請，政府表明暫緩處理。在經營情況充滿不穩定的情況下，母公司載通國際控股有限公司今年五月發出盈利警告，經審慎考慮，及參考公務員薪酬檢討的決定，制定出今年度薪酬檢討方案。

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