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六旬婦西貢遊船河溺斃

2020-07-10 列印
■一名女子到西貢白腊灣海面游泳時遇溺，送院後證實不治。
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　　有港版「馬爾代夫」之稱西貢白腊灣發生泳客溺斃悲劇，一名六十七歲姓梁婦人，昨晨十一時許，與友人參加「船P」，遊艇抵白腊灣泳灘對開海面後，女事主落水游往沙灘期間，在離岸約三十米海面遇溺，船員發現跳入海中將女事主救上沙灘已陷昏迷，報警後政府飛行服務隊直升機奉召到場將她救起送院，惟搶救無效死亡。

　　警方相信事件無可疑，但死因有待稍後剖屍確定。

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