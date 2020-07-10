  • 2020年7月10日 星期五
  • 32º
  • 68%
熱門： 新冠肺炎限聚令海關櫃員機禮頓山

日報新聞 > 港聞

理大發現苯硫脲致癌症研究有誤差

2020-07-10 列印
理大發現苯硫脲致癌症研究有誤差
Previous Next

　　斑馬魚的基因與人類相似度逾七成，經常被廣泛應用在脊椎動物發展及癌症等疾病的研究。理工大學一項研究發現，以往經常用作抑制斑馬魚黑色素的化學物苯硫脲（PTU）會帶來副作用，研究人員或需重新審視與現有癌症治療藥物相關的研究。

　　理大醫療科技及資訊學系助理教授馬進恒及其研究團隊，發現在斑馬魚胚胎中加入少量苯硫脲，自噬體及溶酶體出現異常，過度活躍的自噬活動可能會干擾藥物的成效。因此，以往利用加入苯硫脲的斑馬魚進行的自噬相關研究，未必能夠真實反映研究結果，或令結果有所偏差。馬進恒稱，其研究團隊已停止使用加入苯硫脲的斑馬魚進行白血病研究，並改用場深更厚的片層掃描顯微鏡，觀察正常斑馬魚胚胎中的自噬活動影像。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd