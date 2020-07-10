日清食品贊助網壇新星黃澤林 助圓大滿貫夢

香港運動員成績日漸提升，社會各界對運動員的支持能起重大鼓舞作用。日清食品有限公司（下稱日清食品）多年來一直堅實地支持本地青少年網球發展，秉承日清食品集團創辦人安藤百福先生的理念—「食物與運動是維持健康的兩個不可或缺的要素」，品牌多年來與香港網球總會（下稱網總）攜手積極推動本地青少年網球發展，發掘並培育更多具潛質的網壇新力軍，為他們提升球技進軍世界賽事鋪路。



日清食品貫徹日清「HUNGRY to WIN」的企業理念，致力在食品事業力求創新，亦經常參與贊助香港的運動發展。自2015年起，由日清食品贊助及網總主辦的青少年網球賽事，參賽人數錄得穩步增長。其中自小參加日清食品贊助賽事的16歲網壇新星黃澤林（Coleman），曾締造多項香港佳績。最近他更成為日清食品贊助運動員，獲得2年贊助，Coleman為此深感鼓舞。他已獲得今年9月舉行的法國網球公開賽及明年1月的澳洲網球公開賽參賽資格，朝大滿貫青少組奪標進發。







明日之星 追求勝利之心



Coleman被教練湯嘉寶以「Shark Wong」稱呼，人如其名，在比賽場上「殺敵」無數的他，面對更強的對手，仍能充份表現出堅韌的競爭精神，相信正好與小時候的經歷相關。Coleman自小參加日清食品冠名贊助賽事超過30場，他感恩小時候可以透過比賽加強鍛鍊，「相比每日閉門造車，參加日清食品贊助賽事反而能讓我與不同的對手決一高下，為日後出戰國際大賽打好根基，正因為不斷的鍛鍊，才使我的個人技術及心理質素有所提升，對近年出戰世界各地賽事更添信心。」







出戰國際賽 冀再下一城



仍在求學階段的Coleman年紀尚輕，但已刷新多項大賽的最年輕奪標記錄，自2019年轉打職業賽後連番報捷，今年（2020年）3月ITF青少年組別世界排名躍升至第34位，表現可說是有目共睹。日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「Coleman是有才華的年輕球員，期望他未來能位列亞洲首十名的網球選手，可以成為如網壇名將錦織圭（Kei Nishikori）般成功的頂尖運動員，作為其他年輕球手的榜樣。日清食品未來亦會繼續推動本地運動項目，支持更多香港年輕運動員，同時推動社區建立健康生活。」



面對期望，Coleman未有因壓力退縮，他充滿信心說：「感謝日清食品的肯定，獲得贊助令我感到十分鼓舞，我定必會再接再屬，全力以赴準備澳網青年組等國際大賽。」他期待未來可以身穿印有日清品牌標誌的球衣捧盃，為香港爭取更多殊榮。