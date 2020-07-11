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新增六輸入個案 一人電話號碼有誤未尋獲

2020-07-11 列印
新增六輸入個案 一人電話號碼有誤未尋獲
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　　本港昨日新增六宗新冠肺炎輸入個案，當中一人由吉隆坡轉機來港，惟留下錯誤電話號碼，目前未前去向，衞生防護中心正聯絡。另有一名由哈薩克來港的機師，他現已轉赴美國。就哈薩克或出現不明肺炎，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指醫管局會密切監察哈薩克回港後確診患者的情況，目前維持入境人士須作病毒檢測。她表示，或有經哈薩克來港的機組人員早前獲豁免檢測，他們現時未必在港，較難追蹤，對造成社區傳播有較大風險。

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