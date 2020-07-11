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公院重啟二線隔離病牀 復設分流檢查站

2020-07-11 列印
　　本港迎來第三波疫情，公營醫療系統能否負荷再受關注。醫管局總行政經理何婉霞指，近日新增多個群組個案，當中計多病患年紀較大，部份有長期病患，增加病情嚴重性及住院日數，為隔離病房帶來壓力。公立醫院目前有一千二百張一線隔離病牀，當局會重新啟動五百張二線隔離病牀，並在公院重設分流檢測站。

　　何婉霞又說，醫管局或會啟動社區隔離設施，將輕微、無病徵病人送去隔離，現正調動醫護人手、儀器、個人保護裝備等，待一決定便能立即啓用。她表示，社區隔離設施的選址會遠離民居，是否啟動則視乎疫情。局方亦可能再次暫停非緊急服務。

　　醫管局庫存有三千一百萬個外科口罩，保護衣有五百一十萬套，面罩則有八百七十萬個，預料可以維持三個月，當局會繼續在全球搜購物資。

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