由約五十個參展商組成的香港書展關注組昨發聲明，建議在補助不變下，延遲舉辦本年書展，希望有關方面盡快決定，避免疫情擴散。中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最理想是今年不要舉辦書展，即使如期舉辦，亦要控制入場人數。
書展如期開幕 專家紛表憂慮
由約五十個參展商組成的香港書展關注組昨發聲明，建議在補助不變下，延遲舉辦本年書展，希望有關方面盡快決定，避免疫情擴散。中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最理想是今年不要舉辦書展，即使如期舉辦，亦要控制入場人數。
11確診 公共設施疑播毒 水泉澳邨爆疫 居民大逃亡
本港昨日新增三十八宗新冠肺炎個案，當中三十二宗屬本地感染，其中沙田水泉澳邨明泉樓再多十一人染疫，專家視察後並無發現喉管及糞渠問題，料與接觸公共設施如乘電梯，以及在附近逛街有關。該廈不少居民感到恐慌，部...
2020-07-11
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北斗衛星預警撤走災民 洪災損失近五年最低
近日中國南方出現嚴重洪災。據中國應急辦公室昨日發佈，截至本月九日周四下午二時，洪災造成二十七省（區、市），共三千零二十萬人受災，有一百四十死亡失蹤，直接經濟損失六百一十七億九千萬元。與近五年同期均值相...
2020-07-11
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獅城大選做足防疫措施 預料人民行動黨仍「一言獨大」
新加坡昨日舉行國會大選，是東南亞地區首個在疫情下進行的選舉，二百六十五萬名合資格選民可以在昨晚八時前，到各地大約一千一百個票站投票。執政人民行動黨，將與另外十個政黨角逐九十三個議席。外界預料人民行動黨...
2020-07-11
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元朗山水盈現樓全面睇
元朗錦田北新盤山水盈，自去年底開售至今，已累沽約154伙，物業於六月底獲批入伙紙，並於現樓設有示範單位。發展商路勁地產於本周四（9日）起開售38伙及推出47伙招標。 山水盈累售約154伙，包括分層單位...
2020-07-11
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港疫情趨嚴峻 恒指回吐482點
A股終止八連升，加上本港爆發新一波疫情，市場投資氣氛漸趨審慎，拖累恒指低開低收，先後失守250天線（26063）以及二萬六大關，盤中最多曾瀉639點，但於10天線（25415）見支持，終收報25727...
2020-07-11
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身價平五倍 士哥多四球 筍女神贏貴婦
阿特蘭大能夠於意甲九連勝高踞第三位，全靠買入價僅四千五百五十萬歐羅（約三億九千八百萬港元）的蔗渣價鋒線，路爾斯梅利爾、杜雲沙柏達和伊利錫共入四十七球，比由C朗拿度、保羅戴巴拿和希古恩組成的總值二億二千萬歐羅祖雲達斯豪華攻擊組合還要多四球。今晚聯賽女神造訪老婦人，勢蔗渣贏燒鵝，扒冷敲客勝！（Now638、有線654、614、 無線myTV Super301台周日凌晨3:45直播） 今季阿特蘭大於三十一輪意甲狂轟八十五球，締造九連勝強勢壓過近期頻頻失分的國際米蘭升上第三，歐聯亦八場入十六球躋身八強。該隊一條蔗渣價鋒線踢出燒鵝味，進攻中場伊利錫聯賽獨取十六球、一對哥倫比亞...
2020-07-11
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美麗玩車故事
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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「胸軍」湧現第二輪面試 「40億千金」蔡頌思宣佈退選港姐
《2020年香港小姐競選》昨日舉行第二輪面試，多位入圍面試佳麗盛裝抵港鐵康城站外轉往電視城，當中更有性感「胸軍」登場鬥搶鏡，但在站外露面的「40億千金」蔡頌思和蔡小蝶，其後卻未有在電視城晤傳媒，大會方...
2020-07-11
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巴士的點評——請五眼聯盟先收敍利亞500萬難民
《港區國安法》通過，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網絡「五眼聯盟」舉行外長會議，討論到香港問題，包括接收香港人移民事宜。 英國提出的方案最宏大，說要給予超過三百萬的英國國民（海外）護照（BNO）持有人，留英五年後，再在一年內申請入籍；澳洲亦提出放寬學生及香港人居留期簽證至五年，並提供移民途徑；此外，澳洲及加拿大先後暫停與香港的引渡協議。 五眼聯盟是情報組織，是二戰後冷戰時期的產物。但看五國對中國的抵制行動，層次並不同，美國剛宣佈制裁新疆官員，不發出赴美簽證，屬較高級別的行動（雖然不是針對《國安法》） ；英國及澳洲等號稱會接收香港移民，是相當被動的回應；不移交...
2020-07-11
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馬場浮世繪——田泰安睇好將悅
最近六次賽事，騎師田泰安先後四次成為騎師王，個人手風甚順，在明日多匹座騎中，他表示「將悅」上場競逐三級賽，在蝕分蝕磅之下仍能力拼得第四，僅以半馬位落後於屢在級際賽走得接近的「嘉應之星」，反映本身實力未見底，並已作好準備扶搖直上。今次「將悅」負輕磅跑一班賽，按理已有機會爭勝。 馬場浮世繪
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