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書展如期開幕 專家紛表憂慮

2020-07-11 列印
　　香港書展下周三揭幕，政府早前宣佈，書展將如期於本月十五日至二十一日於會展舉行。被問到書展應否延期時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，對於舉行書展有憂慮，但需視乎有關當局安排。

　　由約五十個參展商組成的香港書展關注組昨發聲明，建議在補助不變下，延遲舉辦本年書展，希望有關方面盡快決定，避免疫情擴散。中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最理想是今年不要舉辦書展，即使如期舉辦，亦要控制入場人數。

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