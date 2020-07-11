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指滙豐撤回派息違諾 股民入稟追討6500元

2020-07-11 列印
■申請人曹維新（右一）在區議員方國珊（中）陪同下昨日入稟追討六千五百元拖欠股息。
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　　已退休的滙豐股東不滿公司四月初，撤回派發去年第四季末期股息的決定，在區議員方國珊陪同下昨日入稟小額錢債審裁處，追討六千五百元拖欠股息。朱婉儀審裁官認為本案將會為同類申索立先例，裁決影響股東入稟追討股息的態度，案件十一月三日再訊。

　　申索書列明，滙豐控股於二月六日業績發佈會上，公佈四月十四日派發去年第四季末期息，每股派息一點六二七八元。惟滙豐四月一日撤回派息，違背承諾，對小股東不公。申請人曹維新擁有四千股，故滙豐控股共欠他六千五百一十一點二元股息。

　　滙豐控股方庭上指，基於案件複雜程度，亦牽涉大量文件和法律爭議等，擬申請將案件轉介高等法院處理。公司代表亦預計會有其他小股東相繼入稟，追討金額會達到高等法院門檻。申請人庭外表明會反對轉介申請。
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