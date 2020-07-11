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小學發聲明： 沒有家長確診

2020-07-11 列印
　　對於有傳媒報道有小學學生的家長確診一事，道教青松小學（湖景邨）昨天發出聲明，指相關的報道有錯誤。學校強調，該校沒有教職員、學生或家長確診。而位於屯門山景邨的道教青松小學前天發出聲明指，一名學生家長確診，學校昨天（七月十日）停課一天。

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