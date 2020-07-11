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中國國有銀行 研應對美制裁

2020-07-11 列印
　　美國參眾兩院早前就《港區安全法》通過《香港自治法案》，可制裁中港官員及與他們有往來的銀行。英國《金融時報》引述消息人士指，香港至少兩間大型國際銀行正篩查可能被美國制裁的中港官員及公司等客戶，考慮中止業務關係。同時，路透社引述消息指，中國國有銀行正研應急計劃應對美國的制裁。





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