﻿增30本地個案 13源頭不明 群組感染失控 東九爆疫重災

本港新冠肺炎疫情持續惡化，昨天新增三十宗本地個案，二十多宗初步確診，以及八宗輸入個案。「彬記粥麵美食」及「新發茶餐廳」再有顧客和的士司機染疫，再多一名德望學校的中學生確診，她的父母和外傭也中招。十三宗源頭不明個案主要集中在東九龍。 初步確診病例涉及上環點心店、地產經紀及酒店經理等。當局形容，疫情有點失控，不似會停下來。



三十宗本地個案中，有十七宗與早前個案有關，包括七人涉坪石邨「彬記」、佐敦「新發」及的士司機群組，當中三人為的士司機。德望學校再多一名女中學生確診，她是早前染疫學生的同學，一起放學，其父母及外傭亦中招，據悉，該家庭居於將軍澳廣場。另外，跑馬地禮頓山男患者的父親及外傭也染疫。



一名任職化妝品連鎖店莎莎沙田中心分店的職員確診，病人早前與馬鞍山新港城分店確診同事聚會。保良局林文燦紀念英文小學一名十一歲女學生染疫，其母早前確診。另有一名女患者曾與早前另一名確診者到長沙灣創匯國際中心飲茶。



康文署發言人宣佈，一名於深水埗區通州街公園壁球中心工作的員工確診，該壁球中心及鄰近的網球場即時關閉消毒。順豐速運亦表示，新蒲崗福和工廈營業點一名外判司機確診，有關店舖暫停營業十四日並進行消毒。



入境處及康文署有感染個案



其餘十三宗為源頭不明個案，包括一名深圳灣入境處職員，他家住慈雲山慈正邨正安樓。另兩對夫婦，分別居於牛池灣彩輝邨彩華樓及彩虹邨翠瓊樓的夫婦，後者會到牛池灣街市買餸及去附近茶樓飲茶。慈雲山慈正邨再多一人染疫，她常去黃大仙中心買餸，並曾與一名初步確診者到該商場的翠華餐廳用膳。



一名獨居於屯門寶田邨的男子確診，他本月一日深夜曾獨自去尖沙咀酒吧。另有一名居於荔景邨樂景樓的男子染疫，他經常乘搭的士。觀塘順安邨安頌樓、深水埗南昌邨昌賢樓、慈雲山慈愛苑、葵涌葵聯邨聯悅樓，及藍田康華宏康閣亦分別有居民確診。



此外，昨日有二十多人初步確診，其中三人與慈雲山「港泰護老中心」有關，當中一人為院友的家屬。有三人與上環聚點坊有關，包括點心師傅、老闆及其妻，兩夫婦住在筲箕灣東駿苑。其餘個案包括尖沙咀寶御酒店的房間經理、在慈雲山鳳德邨百佳超級市場的兼職乾貨部職員，以及家住慈雲山慈民邨民健樓、在九龍塘工作的一名地產經紀。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言疫情「有啲失控」，「唔似好易停落嚟」，呼籲市民減少外出及不必要聚會，以拖慢疫情擴展的速度，甚至有機會停止爆發。