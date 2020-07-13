﻿北角補習社爆疫 「雋妍」逾十童入隔離營

另外，沙田石門的「智優教育中心」有一名補習導師初步確診。智優表示，上周五（十日）中心因應有一位學童的家人當日早上確診，指示所有中心職員進行測試，其中Bon sir初步確診，其最後上班日為上周四。
衛生防護中心形容，補習社是高危地方，因補習社的房間偏細，老師學生逼在室內，解釋說話時即使有戴口罩，都會有較密切的接觸，是高危情況，家長應考慮是否需要停止讓子女到補習社，提早放暑假。
本港新冠肺炎疫情持續惡化，昨天新增三十宗本地個案，二十多宗初步確診，以及八宗輸入個案。「彬記粥麵美食」及「新發茶餐廳」再有顧客和的士司機染疫，再多一名德望學校的中學生確診，她的父母和外傭也中招。十三宗...
2020-07-13
內地多省的洪災形勢嚴峻，江西鄱陽湖凌晨零時水位越過「一九九八年洪水位二十二點五二米」的紅色標記，創下歷史高位。水利部消息亦指，近日二百一十二條河流發生超警以上洪水，其中七十二條河流超保，十九條超歷史紀...
2020-07-13
新冠肺炎疫症至今已導致全球超過五十六萬人死亡，而且死亡人數還持續上升中。不過，樂施會剛發表一份新報告，警告這場疫症將會令糧食危機惡化，估計到今年底，全球平均每天可能會有一萬二千人死於飢餓，比病毒殺死的...
2020-07-13
元朗錦田北新盤山水盈，自去年底開售至今，已累沽約154伙，物業於六月底獲批入伙紙，並於現樓設有示範單位。發展商路勁地產於本周四（9日）起開售38伙及推出47伙招標。 山水盈累售約154伙，包括分層單位...
2020-07-11
研發治療新冠肺炎藥物傳來好消息，美股上周五回升，但中美關係會否進一步惡化，卻成為本周市況的重大不明朗因素，後市走勢或較反覆，港股不排除會出現整固。此外，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲減持股份，但證券界...
2020-07-13
劍指下季歐聯資格的曼聯連續四輪英超至少贏三球，期間正選陣容原封不動。這條勝利十一人方程式由中場波基斯費南迪斯引領，產生驚人的協同效應，紅魔今晚英超主場鬥修咸頓勢食髓知味爭勝，力壓周六聯賽敗陣的車路士殺入前四奪歐聯入場券主動權！(Now621台周二凌晨3:00直播) 曼聯上場作客3:0大勝阿士東維拉，成為英超史上首支連續四場至少贏對手三球的球隊。能夠贏得如此清脆利落，皆因領隊蘇斯克查找到致勝十一人，上述四戰皆派同樣的正選出擊。 成為紅魔自○六年十一月以來首個四戰不變的勝利十一人，進攻中場波基斯費南迪斯無疑是核心。他一月底入魔，本季英超已貢獻七入球六助攻，當選三月和六月...
2020-07-13
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
全港最受歡迎、發行量及讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！《頭條》踏入15歲，全城眾多巨星紛紛送上祝福，齊賀《頭條》年年No.1、開心精采15年！ 《頭條》旗下印刷版...
2020-07-13
昨天本港新增五十宗確診或初步確診新冠肺炎病例，顯示第三波疫情持續惡化。防疫官員和傳染病學者分別形容疫情「有點失控」、「山林大火」，情況相當嚴重。為了防止出現更多死亡個案，現在政府和公眾都要抖擻精神，檢視抗疫措施的不足，盡快改善。每一個香港人都要律己以嚴，經常處於最高的戒備狀態，習慣與病毒共存。 本地的累計病例達到一千四百六十九宗，比一河之隔的深圳的四百六十二宗，高出三分之二。從數據顯示，香港抗疫的確有不足之處，其中重要的一環，是病毒檢測的數字跟不上疫情發展。隨著染疫人數增加，專家估計社區有五十至六十名隱形傳播者，若不能透過廣範的檢測找出他們，疫情將沒完沒了。政府現在每天提供...
2020-07-13
昨日頭場賽事，「一代莊主」和「明月昇輝」鬥到要影相分勝負，初時大家看賽事影片都以為是後駒險勝，連練者大摩也慨歎「一代莊主」欠缺運氣，但最終卻是前駒影贏，令大摩不禁喜出望外，隔住口罩都知其笑得燦爛！練者...
2020-07-13