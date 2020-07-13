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﻿北角補習社爆疫 「雋妍」逾十童入隔離營

2020-07-13 列印
■德望學校再有中學生確診，她的父母和外傭也染疫。資料圖片
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　　北角電氣道「雋妍教育中心」再多一名七歲男學生確診。早前確診的男負責人曾指並無直接教學生，但他改口承認有為學生補習。衛生防護中心會追查十多名學生，送往檢疫中心。

　　另外，沙田石門的「智優教育中心」有一名補習導師初步確診。智優表示，上周五（十日）中心因應有一位學童的家人當日早上確診，指示所有中心職員進行測試，其中Bon sir初步確診，其最後上班日為上周四。

　　衛生防護中心形容，補習社是高危地方，因補習社的房間偏細，老師學生逼在室內，解釋說話時即使有戴口罩，都會有較密切的接觸，是高危情況，家長應考慮是否需要停止讓子女到補習社，提早放暑假。
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