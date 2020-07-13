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盧寵茂促檢測至每日兩萬個

2020-07-13 列印
　　香港大學深圳醫院院長盧寵茂形容，本港現時的疫情如「山林大火」，並指政府早前沒有檢視早前疫情有否死灰復燃的跡象。他表示，港府目前每日提供七千五百個病毒檢測是非常初步的數字，認為檢測量應增至每日二萬個。

　　盧寵茂表示，政府在本港今年三月爆發疫情時，未有做好「隔火區」，亦未有檢視有否死灰復燃的跡象，即擴大測試範圍，並將健康及無病徵人士進行篩查及隔離。

　　他認為，港府應向內地學習防疫，舉例指深圳目前的確診個案只有四百六十二宗，僅為本港的三分一。他指，來自高危地區的人士應做嚴謹的檢疫，並認為所有人來港前，需進行核酸測試。

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