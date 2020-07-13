﻿書面登記領萬元 最快本周三收錢﻿

政府派一萬元計劃再安排提早發放，財政司司長陳茂波指出，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前五日，在本周三收到款項。有餐飲業人士對本報說，市民自律取消大型聚餐，加上衞生署呼籲多買外賣，對餐飲業構成一定壓力。



陳茂波昨天發表網誌，指以書面登記政府派發的一萬元現金，最快本周三收到款項，較早前預期的日子提前五日。他解釋，由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需的程序和時間。



在一九五五年或之前出生的首批書面方式登記的六十三萬名市民，如果選定過戶收款，會在本周三在銀行帳戶收到款項；如選擇收支票，亦會收到香港郵政寄出的領取支票通知。陳茂波又指，截至上周五，合共收到超過六百二十萬個登記，當中經銀行進行的電子登記佔約八成、即超過五百萬人，且大部份市民已在上周一起陸續收到款項。



生意料跌25% 餐飲業呻苦



香港餐飲聯業協會會長黃家和接受本報查詢時稱，不少食客已取消十二人訂枱，但仍有人習慣外出用膳，「未去返父親節前嘅低位」，但預料食肆在周末的生意也下跌了兩成半。黃家和表示，昨天中午在佐敦一間食肆用膳，發現店員並沒有為他量體溫，指出食環署及警方對食肆的巡查有鬆懈跡象，「未去到限制四人一枱嗰時咁嚴謹」，批評當局監管不足。



餐飲業將如期在周三進行七折優惠計劃，黃坦言疫情直接影響市民的消費意欲，已抵銷部份優惠和推廣計劃帶來的效益，但重申「點都會做落去」，預料能吸納現金派發計劃約一百五十億元。



