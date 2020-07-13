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陳茂波：疫情反覆令經濟復甦不明朗

2020-07-13 列印
　　本港新冠肺炎本地感染個案急增。財政司司長陳茂波透過網誌表示，疫情反覆令經濟復甦的過程變得不明朗，強調當局會全力控住疫情、穩住信心及經濟。

　　陳茂波指防疫抗疫及推動經濟復甦的工作，都是一場「耐力賽」，推動經濟逐步復甦的策略是靈活應變、信心為先，指市民不少會透過網上購物，只要市民對經濟前景保持信心，疫情改善市民外出消費及用膳定必增加。商店善好網購渠道，在疫情下作緩衝，在市道回升時就利用實體分店吸客。他又稱，若長期持續停止大部份經濟及民生活動，反而會削弱香港長期防疫的能力。

　　政務司司長張建宗則表示，近日疫情逆轉，粵港澳三地政府要重新檢視「健康碼」的推出時間。

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