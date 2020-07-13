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當局研再派銅芯口罩

2020-07-13 列印
當局研再派銅芯口罩
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　　特首林鄭月娥表示，因應水泉澳邨爆發疫情，決定向邨內所有住戶派發每戶五十個口罩和搓手液等防疫物品，有關的安排會同樣落實在其他出現確診個案的公共屋邨，而首批五十個口罩及搓手液昨已放進水泉澳邨每一住戶的信箱中。

　　林鄭月娥指前日主持了專家顧問團會議，對疫情反彈感擔心。政府向每名市民派發銅芯抗疫口罩，至今已派出約六百萬個，並正積極研究稍後向市民派發第二個。她亦已要求民政事務局聯絡各社團和地區組織，再次進行向弱勢社群派發口罩的工作。她表示，各項措施已涉及派發了數千萬個口罩。

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