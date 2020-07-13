  • 2020年7月13日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎慈雲山初選確診派1萬

日報新聞 > 港聞

一日三宗游泳遇溺兩命危

2020-07-13 列印
一日三宗游泳遇溺兩命危
Previous Next

　　深水灣、西貢及東平洲分別發生遇溺意外，三名男子暢泳期間疑氣力不繼先後遇溺，全部獲救送院，其中兩人搶救後命危，警方調查後相信三宗事件均無可疑。

　　昨早九時許，八十五歲姓鄭老翁在深水灣泳灘游泳，其間懷疑氣力不繼遇溺，在水中載浮載沉，救生員發現落水救回岸上及報案；救護員趕至為他急救及送院，搶救後情況危殆。

　　昨早十一時許，警方接獲一名男子報案，指其三十八歲姓郭男友人於東平洲沙灘游泳期間遇溺，消防及水警接報到場救起，政府飛行服務隊直升機將事主送院，經治理後甦醒，事件警方列有人遇溺。

　　昨午一時許，七十七歲姓何老翁（見圖），在西貢廈門灣泳灘游泳期間遇溺，救生員發現將他救起時已陷昏迷，報警送院搶救後情況危殆。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd