  • 2020年7月13日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎慈雲山初選確診派1萬

日報新聞 > 港聞

法律界網上調解疫情爭議

2020-07-13 列印
　　律政司司長鄭若驊昨日發表網誌，指律政司早前已推出為合資格的法律執業者、仲裁員或調解員提供豁免強制檢疫的機制，最近擴大豁免機制，進一步協助法律及爭議解決業界處理重大商業交易的相關工作。

　　已推出的「新型冠狀病毒網上爭議解決計劃」，讓爭議雙方通過網上平台進行談判、調解及仲裁，解決與新型病毒相關的爭議，鄭指將會成為社會的新常態，既有助紓緩法院民事索償的案件量，同時亦為調解員和仲裁員帶來就業機會。

　　另外，法律科技基金現時已接獲超過二百九十份申請，決定將基金的截止申請日期延至七月二十六日，讓律師辦事處購買資訊科技設備時，可以考慮司法機構推出的「綜合法院案件管理系統」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd