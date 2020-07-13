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憂港疫情再爆發 逾千人經深圳灣北上

2020-07-13 列印
　　自三月底起，所有經深圳灣口岸入境內地的旅客，需集中隔離十四天，打擊港人往返內地的意欲。但隨着本港爆發多宗源頭不明個案，港人經深圳灣口岸入境內地的數字回升，前日（十一日）在深圳灣口岸離境數字高達二千四百五十五人，當中逾八成為香港居民，創三個多月以來的新高。

　　翻查出入境數字，本港爆發第三波疫情，由上周一起，連日來經深圳灣口岸離境返回內地的旅客，均超過一千人，上周六就有二千四百五十五人離境，當中有二千零一十七人為香港居民，佔百分之八十二。六日以來，累計共有九千五百八十五人經深圳灣口岸離境往內地。

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