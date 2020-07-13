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特區護照持有人 可申澳洲永久居留權

2020-07-13 列印
■澳洲總理莫里森。
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　　澳洲總理莫里森日前宣佈，暫停執行與香港的引渡協議，並將香港居民的學生簽證及工作簽證期限，由兩年延長至五年。澳洲政府表示，將會向現時居於澳洲的大約一萬名香港特區護照持有人，提供簽證到期後申請澳洲永久居留權的機會。

　　代理移民部長塔吉說，《港區國安法》實施後，意味很多特區護照持有人正尋求前往其他地方，因此澳洲向他們提供額外簽證選項，但申請人仍要通過品格與國家安全等測試，不會自動獲得永久居留權，但絕對是獲得永久居留權的更簡易途徑。他又指，如果香港有人可以證明自己受迫害，亦可以申請人道主義庇護簽證，目前已接獲一百三十七份申請。

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