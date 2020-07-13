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取消遊學團被「殺訂」 15校涉款逾140萬

2020-07-13 列印
　　立法會教育界議員葉建源聯同校長代表上周五與政府官員會面，指學校因疫情而取消遊學團，個別旅行社指學校「因私人理由」取消遊學團，成為「殺訂」或充公團費的藉口，因而墮入旅行社的合約陷阱。

　　自二月初起，先後接獲十五所學校投訴，涉及十八個遊學團，其中八所學校已向旅遊業議會申訴，爭議的金額超過一百四十萬元。

　　葉建源續指，涉事旅行社的收費極為高昂，學校被沒收金額往往高達團費三至七成，包括離境稅、保費等，個別旅行社「趁疫打劫」的不良經營手法，打擊教育界對旅行社日後承辦遊學團的信心，他希望政府加強規管。

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