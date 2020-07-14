再錄41本地病例 半數源頭不明 食肆連環爆疫 五中招餐廳

昨天本港感染新冠肺炎人數再攀單日新高，錄得五十二宗確診，其中十一人是輸入個案，另四十一人是本地病例，其中一半的病毒源頭不明，恐病毒已在社區滲透。食肆成為爆疫高危處所，同位於慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒和薀莎餐廳；牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓；上環的聚點坊；如心銅鑼灣海景酒店阿翁小館等均有人中招。



昨天新增的四十一宗本地病例，當中二十一宗與早前病例相關，多人涉食肆，包括上環聚點坊的點心師傅、老闆娘，以及曾光顧餐廳並接載老闆的的士司機，有關老闆亦初步確診。慈雲山中心翠河餐廳再多六人確診，包括收銀員、食客以及早前確診食客的親友，群組累計九人染疫。屯門內河碼頭健榮飯堂的老闆亦確診。



食客感不適須盡早求醫



源頭不明個案方面，慈雲山中心薀莎餐廳的經理，以及如心銅鑼灣海景酒店阿翁小館一名侍應亦確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君點名慈雲山中心翠河餐廳、百匯軒和薀莎餐廳；牛池灣彩雲商場彩龍皇宮大酒樓以及上環的聚點坊，均有員工及食客染疫，她呼籲過去一兩周曾到以上食肆的顧客，若不適，須盡早求醫。



此外，一名任職油麻地聖心癌症專科中心的註冊護士確診，其最後上班日為上周二，當晚發病。張竹君指，這個案需追蹤的密切接觸者較多，形容情況「比較擔心」。深水埗通州街公園壁球中心訂場職員、彩福邨彩樂樓裝修師傅、前日初步確診的九龍塘地產經紀、百佳超市職員，以及尖沙咀寶御酒店經亦染疫。



張直言，疫情「真係好險峻」，料社區有更多無源頭或無病徵個案，單靠圍堵政策找出確診者及其密切接觸者，亦難以控疫，強調保持社交距離最有效，呼籲市民減少與他人的非必要接觸。她稱，截至前日早上有二千五百九十六人入住檢疫中心，目前可用單位不足四百個。醫管局表示，近五百張二線隔離病牀完成檢測後可以開放，公院非緊急服務或需減少。



港泰女院友不治



另外，一名九十五歲女確診者昨日傍晚逝世，本港累計八人死於新冠肺炎。據悉，女死者為慈雲山港泰護老中心的院友。截至昨天，本港累計一千五百二十二人確診。