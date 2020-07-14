  • 2020年7月14日 星期二
  • 31º
  • 70%
熱門： 新冠肺炎食肆初選六合彩限聚令

日報新聞 > 港聞

伊院病人確診 35醫護醫學觀察

2020-07-14 列印
　　伊利沙伯醫院一名內科女病人前日確診，一名護士為她抽取鼻液樣本時並無穿上全套保護裝備，被列為緊密接觸者，須送檢疫十四天，還有三十五名醫護穿戴了合適裝備，亦要接受十四天醫學追蹤及觀察。病人同一病格內有十位病人，一人因自身疾病已離世，其餘九人需入住隔離病房。該女病人亦曾於本月九及十日入住明愛醫院內科病房，同病格九位病人被列密切接觸者。

　　此外，威院一名外判清潔工初步確診，其夫為早前確診的一名的士司機。另有一名葵涌醫院精神科急症病房醫護的家人確診。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd