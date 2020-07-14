限聚令回復四人 食肆晚市禁堂食

社區爆疫，不少病例源頭不明，政府昨晚緊急宣佈一系防疫措施，「限聚令」收緊至上限四人，食肆每枱上限亦四人，並由晚上六時至翌日凌晨五時不准堂食，只可外賣，而健身中心、浴室等十二類表列處所由明日凌晨起關閉七天。同時，市民乘搭公共交通工具必須戴口罩，違者最高罰款五千元。政府亦委託兩間內地私營機構，為安老院舍等四類高風險人士免費檢測病毒。



健身中心等12處所再關閉



特首林鄭月娥指，過去八天本港共增加一百八十二宗本地個案，當中五十四宗源頭不明，市民對疫情不能掉以輕心，但毋須「過份恐慌」。她宣佈，由明日凌晨起「限聚令」回復至四人，婚禮、宗教活動等豁免亦取消。食肆每枱上限坐四人，整體入座率不逾五成，由晚上六時至翌日凌晨五時不准堂食，只可外賣。



健身中心、浴室、遊戲機中心等十二類表列處所，以及海洋公園和迪士尼樂園須關閉七天。



海洋公園迪士尼停開七天



政府亦立法強制所有乘坐公共交通工具人士必須戴口罩，否則司機可拒載，違者及拒絕離開車廂或港鐵付費範圍人士，最高罰款五千元。邊境方面，從較高風險地區來港人士，在登機前須出示檢測結果陰性證明方准登機，否則航空公司會受罰。



資助四類人檢測 涉逾40萬人



林鄭又稱，正委託兩間內地私營機構，協助為四類高風險人士，包括安老院舍職員、食肆員工、的士司機及物業管理員工做病毒檢測，涉逾四十萬人，費用由政府支付。她說，不排除與香港檢測機構合作，預料未來通關後的檢測服務需求會增加。



就公務員會否再次實施在家工作，林鄭指考慮到政府需提供公共服務機構，難「一刀切」在家工作，但各部門將彈性安排上班及午飯時間。她呼籲私營機構容許員工留家工作。