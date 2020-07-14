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六合彩押後恢復攪珠

2020-07-14 列印
　　疫情惡化，社會活動被迫暫停。馬會原定下星期二恢復六合彩攪珠，昨天宣佈再押後，直至另行通知。

　　馬會由二月一日起暫停六合彩攪珠，原定下星期二恢復，但在疫情惡化下，恢復六合彩攪珠將帶來大量人流，對場外投注處造成重大的公共衞生風險，故決定押後恢復六合彩攪珠。

　　另外，商經局取消原於昨午在中環元創方智方舉行的「起動香港電影」啟動禮。而香港籃球總會亦公佈，再度押後第四十一屆工商盃全港公開籃球賽復賽。

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