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書展延期可退票

2020-07-14 列印
　　貿發局昨宣佈原定明天開鑼、一連七日在會展舉行的書展會延期，已購票的市民可申請退票。貿發局指即使書展已採取預防措施，亦難以追蹤接觸個案，因此應避免舉行。連同三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽和創業日，都會延期。

　　有參展商稱書展或延至九月或十二月。書展關注組批評太遲公佈延期決定，令參展商蒙受損失。立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國說不少出現經營困難的出版商，原本想借書展收復失地，希望政府能給予支援和補償。

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