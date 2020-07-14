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食肆「七月七折」轉外賣優惠

2020-07-14 列印
　　本港新冠肺炎疫情持續，源頭懷疑在食肆中擴散。飲食業界原定在明日起推出「七月七折、八月八折」的堂食推廣優惠，吸引市民獲發現金一萬元後，積極光顧食肆。不過，因應本地疫情，參與計劃的食肆會轉為提供外賣優惠，以配合政府的防疫措施，以及提高市民之間的社交距離。

　　飲食界立法會議員張宇人昨召開記者會，指自上周三起，食肆的夜市及周末生意已下跌一半，今次轉為做外賣優惠，已平衡了經濟和防疫需要。他又呼籲食肆繼續做足防疫措施，包括員工上班要戴口罩等。

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