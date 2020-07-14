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澳門收緊港人入境 須交七日內檢測證明

2020-07-14 列印
　　本港疫情反彈，澳門針對港人收緊入境防疫措施。澳門政府宣佈由昨日下午六時起，所有經港珠澳大橋入境澳門的人士，包括乘坐穿梭巴士「金巴」的乘客，需出示七日內的核酸檢測證明，否則會被拒入境；並維持所有由香港抵澳者，要在指定地方進行十四天醫學觀察。澳門疫情持續平穩，七月份首兩個周日，港人經港珠澳大橋入境澳門的人數，急增近三倍，七月份累計共有約一千八百人經大橋入境澳門。截至昨天，澳門已連續一百零六日無本地病例，以及連續十七日無境外輸入病例。

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