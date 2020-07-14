﻿初選本土派佔優 泛民老將恐墮馬

民主派上周末進行立法會初選投票，負責點票的香港民意研究所昨晚公佈電子票結果，顯示年輕政治素人票數大勝傳統泛民，尤其是民主黨及公民黨，民主黨多名議員均取得低票，其中民主黨現任立法會議員黃碧雲，在九龍西選區排行第七，可能會出局。



香港民意研究所在記者會公佈電子票點算結果，十二人競爭七個名單的新界東選區，前立場新聞記者何桂藍以二萬六千多票排首名，現任議員民主黨林卓廷僅有一萬四千多票排第六，新民盟范國威不足一萬票排第七。



黃碧雲有出局危機



六人競選五個名單的九龍東，首五名分別為香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨譚文豪、本土素人李嘉達、人民力量譚得志、民主黨胡志偉得票甚低排第五。



九龍西有九人參加初選，出選人數待定，首四名分別為人民力量岑子杰、大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、議會陣線毛孟靜、本土派馮達浚；民主黨黃碧雲名列第七，恐有出局危機。



香港島出選人數未定，民主派有七人初選，首四名為民主黨許智峯、南區區議員袁嘉蔚、港大學生會前外務秘書梁晃維、公民黨鄭達鴻。



八人競爭六個名單的新界西，首六名分別為議會陣線朱凱廸、屯門區議員張可森、前學民思潮前發言人黃子悅、元朗區議員伍健偉；民主黨尹兆堅及公民黨郭家麒得票僅排五及六。



五人競選四個名單的超級區議會，前四名分別為民主黨鄺俊宇、荃灣區議員岑敖暉、元朗區議員王百羽、資歷最深的民主黨涂謹申僅排第四。



四人競選一個名單的衛生服務界，第一名為醫管局員工陣線余慧明。現任議員專業議政李國麟只排第三，料將出局。研究所強調日後加上紙票結果，排名或有改動。研究所副行政總裁鍾劍華昨早指出，愈來愈多中年選民支持「政治素人」和本土派。



