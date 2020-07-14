中聯辦斥「非法」初選 威脅「攬炒」涉違《國安法》

中聯辦及政府昨晚直斥民主派「35+」立法會初選目標是癱瘓特區政府，涉嫌觸犯《港區國安法》第二十二條顛覆國家政權罪行。



中聯辦昨日深夜發文，嚴厲譴責反對派政團舉行非法初選，又點名批評戴耀廷，指協調此次反對派「初選」是典型的涉嫌犯法，目標是奪取香港的管治權。發言人指反對派簽署「共同綱領」，揚言協調參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已涉嫌觸犯《港區國安法》第二十二條及香港本地選舉法律。



中聯辦發言人續指，反對派少數團體和頭面人物在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂初選，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。



林鄭：港選舉制度無初選



林鄭月娥則說，香港的選舉制度無「初選」，大家有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何做法干擾立法會選舉。她又說，政府收到多方投訴，包括違反選舉公平、違反最多五十人的限聚令和違反私隱保障，不同部門需要進行調查，如果有足夠證據行動會執法。她重申，如果所謂初選是為達至所謂「35+」結果，為阻攔香港政府施政，可能會違反《港區國安法》顛覆政權的罪行。



政制局稱接多項投訴



政制及內地事務局表示，就民主派初選活動，政府不同部門均接獲不少市民投訴，指有關活動涉嫌干預、操弄選舉，嚴重擾亂選舉秩序並導致選舉不公。另有市民指有關活動參與人眾，涉嫌違反限聚令規定；而市民所提供的個人私隱亦未獲保障，恐會被人濫用而違反《個人資料（私隱）條例》的相關規定。



政制局亦表明，政府收到有投訴指舉辦單位主張號召贏取「35+」立法會議席後，全面否決特區政府的財政預算案以達至「攬炒」目的，該等行為已涉嫌構成《港區國安法》第二十二條所規定的顛覆國家政權罪，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特區機關依法履行職能。就有關投訴，政府正進行深入調查，若有需要，會尋求法律意見。一經發現有任何違法違規的情況，會即時轉介相關執法部門依法查處。