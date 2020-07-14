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美商會：逾三成美企考慮撤資

2020-07-14 列印
美商會：逾三成美企考慮撤資
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　　美國商會昨日發表調查顯示，有百分之四十一受訪企業對《港區國安法》感到「極度關注」，百分之三十六感到「有些關注」。同時，有約百分之三十企業考慮在中長期內，將資本、資產或業務移出本港，約百分之五點五考慮短期內撤資。

　　調查於本月六日至九日進行，收集到一百八十三名成員回覆，佔總數百分之十五。調查指，約百分之六十五受訪企業擔心國安法的適用範圍及執法解釋模糊，百分之六十擔心香港司法體系的獨立性受損；約五成受訪者擔心，本港全球金融中心地位受損，以及高度自治受侵蝕。

　　有超過一半受訪者表示，感到目前在香港居住及工作比較不安全，百分之四十八表示，會在中至長期考慮離開香港，但亦有百分之四十八指不打算離開。



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