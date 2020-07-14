美商會：逾三成美企考慮撤資

調查於本月六日至九日進行，收集到一百八十三名成員回覆，佔總數百分之十五。調查指，約百分之六十五受訪企業擔心國安法的適用範圍及執法解釋模糊，百分之六十擔心香港司法體系的獨立性受損；約五成受訪者擔心，本港全球金融中心地位受損，以及高度自治受侵蝕。
有超過一半受訪者表示，感到目前在香港居住及工作比較不安全，百分之四十八表示，會在中至長期考慮離開香港，但亦有百分之四十八指不打算離開。
昨天本港感染新冠肺炎人數再攀單日新高，錄得五十二宗確診，其中十一人是輸入個案，另四十一人是本地病例，其中一半的病毒源頭不明，恐病毒已在社區滲透。食肆成為爆疫高危處所，同位於慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒...
2020-07-14
內地多省的洪災形勢嚴峻，江西鄱陽湖凌晨零時水位越過「一九九八年洪水位二十二點五二米」的紅色標記，創下歷史高位。水利部消息亦指，近日二百一十二條河流發生超警以上洪水，其中七十二條河流超保，十九條超歷史紀...
2020-07-13
新冠肺炎疫症至今已導致全球超過五十六萬人死亡，而且死亡人數還持續上升中。不過，樂施會剛發表一份新報告，警告這場疫症將會令糧食危機惡化，估計到今年底，全球平均每天可能會有一萬二千人死於飢餓，比病毒殺死的...
2020-07-13
小學11校網涵蓋西半山，該處亦有多所名校，每年都成為家庭客的置業目標。其中，位於干德道的承德山莊，主攻2房及3房套戶型，以下介紹的放盤，實用面積942方呎，由3房套改成2房套間隔，客廳空間寬敞闊落。 ...
2020-07-14
新冠病毒疫苗傳出好消息，投資者樂觀情緒上漲，帶動美股飆逾400點，納指再創新高。杜指早段報26545點，升469點；標普500指數報3225點，升40點；納指高見10824點新高，升207點。 ...
2020-07-14
車路士上場英超作客淨吞錫菲聯三蛋，今晚聯賽主場對肯定降班的諾域治定要大翻身，否則爭四前景堪虞。陣中右翼韋利安未受轉會傳聞影響，表現持續出色，右閘兼隊長艾斯派古達素來以穩定性見稱，兩人正好以身作則領軍重上勝軌，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。 （Now621台周二凌晨3:15直播） 正在爭奪前四名的車路士，上仗遭受沉重打擊作客0:3不敵錫菲聯。他們餘下三仗作東鬥篤定降班的金絲雀、作客冠軍利物浦和主場對另一爭四潛在對手狼隊，今晚一戰無疑是最有把握全取三分的一戰。 林伯寄予厚望 帶領隊友重返勝軌的重任，可落在右路一對老將韋利安和艾斯派古達身上。三十一歲的前者原本六月尾已約...
2020-07-14
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
入行9年，26歲的蔚雨芯（Rainky）靠在旅遊節目中穿三點式與魔鬼魚同游，被封「魔鬼胸」令觀眾認識。因為在娛樂圈發展成績唔太理想，去年豁出去用累積嘅人脈，加上與友人合資7位數搞自家美容品牌網店，32...
2020-07-14
鄰近地區新冠疫情穩定下來，本港卻爆發第三波疫情，昨天確診人數再創單日新高，部份港人擔心留港風險，寧北上避疫，反映本港抗疫有不足之處，現在必須採取行動，遏止疫情惡化下去。 深圳已連續七十三天沒有本地病例，澳門亦連續一百零六天沒本地確診，香港卻再爆疫情。抗疫防疫，講求科學管理，現在急需補救。首先，早一段時間，大約三周本地零確診，但期內持續有輸入個案，極可能有隱性病者入境而不被發覺，並在社區播毒，港府必須盡快收緊入境管制，應即時停止外傭、海員等入境，同時押後高危地區人士來港，直至疫情出現一段較長的穩定期，才另作安排。 二，必須找到隱形帶毒者，這只能靠加大檢測，現在本港每天只做七千...
2020-07-14
新冠狀病毒近日在港第三波爆發，疫情比之前兩次嚴峻，馬會評估風險後，昨日即使暫停開放位於西區德輔道西、黃大仙豪苑、黃大仙環鳳街、慈雲山中心、彩雲、沙田好運中心與沙田沙角街共七間場外投注處，直至另行通告。至於大部分仍開放的場外投注處，則只會提供有限度服務，並會繼續實施嚴格的防疫措施。 至於原定於周四晚舉行的「冠軍人馬獎頒獎典禮」及晚宴，馬會鑑於疫情亦決定取消，但會盡快研究以其他形式頒發獎項。 馬場浮世繪
2020-07-14