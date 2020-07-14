  • 2020年7月14日 星期二
  • 31º
  • 70%
熱門： 新冠肺炎食肆初選六合彩限聚令

日報新聞 > 港聞

財會周五商明日大嶼撥款

2020-07-14 列印
　　立法會財委會將於周五召開今屆會期最後一次會議，其間將討論「明日大嶼」填海興建人工島的研究撥款，涉及約五億五千萬元。環保團體綠色和平等發起聯署，要求政府優先發展棕地，放棄「明日大嶼」方案，以保護海洋生態。

　　據立法會文件，撥款建議由工務小組委員會提出，為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，及其技術可行性等，同時進行運輸基礎設施研究，在鄰近喜靈洲和長洲南可能劃作人工島的範圍及附近水域收集資料等。如該項研究能如期開展，並在二○二三年年中完成，政府可望在二○二五年展開首階段填海工程，目標是讓首批居民在二○三二年入伙。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd