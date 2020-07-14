據立法會文件，撥款建議由工務小組委員會提出，為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，及其技術可行性等，同時進行運輸基礎設施研究，在鄰近喜靈洲和長洲南可能劃作人工島的範圍及附近水域收集資料等。如該項研究能如期開展，並在二○二三年年中完成，政府可望在二○二五年展開首階段填海工程，目標是讓首批居民在二○三二年入伙。
財會周五商明日大嶼撥款
據立法會文件，撥款建議由工務小組委員會提出，為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，及其技術可行性等，同時進行運輸基礎設施研究，在鄰近喜靈洲和長洲南可能劃作人工島的範圍及附近水域收集資料等。如該項研究能如期開展，並在二○二三年年中完成，政府可望在二○二五年展開首階段填海工程，目標是讓首批居民在二○三二年入伙。
再錄41本地病例 半數源頭不明 食肆連環爆疫 五中招餐廳
昨天本港感染新冠肺炎人數再攀單日新高，錄得五十二宗確診，其中十一人是輸入個案，另四十一人是本地病例，其中一半的病毒源頭不明，恐病毒已在社區滲透。食肆成為爆疫高危處所，同位於慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒...
2020-07-14
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內地19河水位超歷史紀錄
內地多省的洪災形勢嚴峻，江西鄱陽湖凌晨零時水位越過「一九九八年洪水位二十二點五二米」的紅色標記，創下歷史高位。水利部消息亦指，近日二百一十二條河流發生超警以上洪水，其中七十二條河流超保，十九條超歷史紀...
2020-07-13
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樂施會：疫下餓死比病死多 年底料1.2萬人飢餓喪生
新冠肺炎疫症至今已導致全球超過五十六萬人死亡，而且死亡人數還持續上升中。不過，樂施會剛發表一份新報告，警告這場疫症將會令糧食危機惡化，估計到今年底，全球平均每天可能會有一萬二千人死於飢餓，比病毒殺死的...
2020-07-13
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港島西半山小學11校網 承德山莊木系雅廳柔和自然
小學11校網涵蓋西半山，該處亦有多所名校，每年都成為家庭客的置業目標。其中，位於干德道的承德山莊，主攻2房及3房套戶型，以下介紹的放盤，實用面積942方呎，由3房套改成2房套間隔，客廳空間寬敞闊落。 ...
2020-07-14
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美股波動 杜指微升 科技股回吐 納指跌226點
新冠病毒疫苗傳出好消息，投資者樂觀情緒上漲，帶動美股飆逾400點，納指再創新高。杜指早段報26545點，升469點；標普500指數報3225點，升40點；納指高見10824點新高，升207點。 ...
2020-07-14
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翻身靠右路 藍獅捕「雀」衝四
車路士上場英超作客淨吞錫菲聯三蛋，今晚聯賽主場對肯定降班的諾域治定要大翻身，否則爭四前景堪虞。陣中右翼韋利安未受轉會傳聞影響，表現持續出色，右閘兼隊長艾斯派古達素來以穩定性見稱，兩人正好以身作則領軍重上勝軌，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。 （Now621台周二凌晨3:15直播） 正在爭奪前四名的車路士，上仗遭受沉重打擊作客0:3不敵錫菲聯。他們餘下三仗作東鬥篤定降班的金絲雀、作客冠軍利物浦和主場對另一爭四潛在對手狼隊，今晚一戰無疑是最有把握全取三分的一戰。 林伯寄予厚望 帶領隊友重返勝軌的重任，可落在右路一對老將韋利安和艾斯派古達身上。三十一歲的前者原本六月尾已約...
2020-07-14
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人氣代言 夏日新飾
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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搞美容「收陰」生意 月賺過百萬 蔚雨芯封「魔鬼胸」全力從商
入行9年，26歲的蔚雨芯（Rainky）靠在旅遊節目中穿三點式與魔鬼魚同游，被封「魔鬼胸」令觀眾認識。因為在娛樂圈發展成績唔太理想，去年豁出去用累積嘅人脈，加上與友人合資7位數搞自家美容品牌網店，32...
2020-07-14
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社論——大檢測截播毒 不能再拖
鄰近地區新冠疫情穩定下來，本港卻爆發第三波疫情，昨天確診人數再創單日新高，部份港人擔心留港風險，寧北上避疫，反映本港抗疫有不足之處，現在必須採取行動，遏止疫情惡化下去。 深圳已連續七十三天沒有本地病例，澳門亦連續一百零六天沒本地確診，香港卻再爆疫情。抗疫防疫，講求科學管理，現在急需補救。首先，早一段時間，大約三周本地零確診，但期內持續有輸入個案，極可能有隱性病者入境而不被發覺，並在社區播毒，港府必須盡快收緊入境管制，應即時停止外傭、海員等入境，同時押後高危地區人士來港，直至疫情出現一段較長的穩定期，才另作安排。 二，必須找到隱形帶毒者，這只能靠加大檢測，現在本港每天只做七千...
2020-07-14
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馬場浮世繪——人馬頒獎轉形式七投注處暫關閉
新冠狀病毒近日在港第三波爆發，疫情比之前兩次嚴峻，馬會評估風險後，昨日即使暫停開放位於西區德輔道西、黃大仙豪苑、黃大仙環鳳街、慈雲山中心、彩雲、沙田好運中心與沙田沙角街共七間場外投注處，直至另行通告。至於大部分仍開放的場外投注處，則只會提供有限度服務，並會繼續實施嚴格的防疫措施。 至於原定於周四晚舉行的「冠軍人馬獎頒獎典禮」及晚宴，馬會鑑於疫情亦決定取消，但會盡快研究以其他形式頒發獎項。 馬場浮世繪
2020-07-14
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