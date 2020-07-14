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美股中段升391點

2020-07-14 列印
　　雖然美國疫情未受控，新增個案數目持續高企，但在開發疫苗方面卻有好消息，推動美股杜指早段升逾二百點，中段杜指報二六四六六點，升三百九十一點；納指則報一○七九七點，升一百八十點。

  滙控美國預託證券價格見三十七點六港元，升零點一五港元；騰訊則見五百一十六點八二港元，跌七點六八港元。
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