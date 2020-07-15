增40本地確診 逾半源頭不明 疫魔攻陷慈雲山 殺入九東新西

本港昨天新增四十八宗新冠肺炎確診，連續兩日錄得近五十宗，當中逾半感染的源頭不明，多名病人來自重災區慈雲山，病毒更擴散至深水埗北河街街市、牛池灣公屋、灣仔入境處總部等地方。當局形容「病毒好可能跟住人流」，已擴散至深水埗、葵涌、屯門、元朗等地，強調未來兩星期對控疫十分關鍵，呼籲全港市民減少外出或用膳。



新增四十宗本地個案中，十六宗與早前的感染群組有關，慈雲山中心兩間食肆再多七人確診，包括翠河餐廳再多兩名食客及兩名員工家人，累計十三人染病，薀莎餐廳的兩名廚師及一名侍應亦中招；上環聚點坊老闆亦確診，其太太、員工及接載過他的的士司機早前確診；港泰護老中心再多一名八十六歲男院友確診。



家庭染疫激增



本地感染源頭不明病例共二十四宗，涉多個家庭群組。重災區慈雲山，有一家四口確診，包括一對夫婦、其女兒及男孫；亦有一名居住在牛池灣長波樓的六十六歲女子確診，其丈夫在彩虹匯八坊的大家樂工作亦染病。其餘源頭不明的患者，分別來自慈雲山街市的菜販、深水埗北河街街市檔販、北葵涌石蔭東邨居民、屯門寶田邨、元朗廣場顧客服務員，以及彩雲邨伴月樓基督教靈實庇護工場職員。入境處總部兩名職員、兩名分別在觀塘私人屋苑及西九文化區地盤工作的工人也確診。



被問到疫情是否從慈雲山擴散出去，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱難以界定：「度度都有（確診），病毒好可能跟住人流去，唔單止慈雲山要有高警覺性，全香港市民都應該有。」至於防疫措施需否再「加辣」，她形容未來兩周十分關鍵，如果確診數字有所回落，便知措施是否有成效，強調最重要的還是市民要自覺，減少聚集和外出食飯，並指如果可彈性工作就更好。



食肆變陣加強外賣



港府日前公佈，食肆周三起「晚六朝五」不准堂食。旺角不少通宵營業的餐廳今晨零時起不設堂食，只能提供外賣，更有餐廳變陣，推出外賣折扣優惠，吸引顧客。



另外，新增八宗輸入個案分別來自菲律賓、印度及英國，當中包括海員、機組人員及多名外傭等。