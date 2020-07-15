伊院同格三確診 袁國勇：出現病房爆發

伊利沙伯醫院內科病房本周日起先後有三名病人感染新型冠狀病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇（右圖）形容，社區爆發疫情，有個案已進入公立醫院，他又稱，涉事病房已出現爆發。



伊院感染控制主任龍振邦表示，其中一名確診病人周日因為心臟病入院，當時並無發燒，當日中午因有咳及發燒，院方為他做病毒檢測，當日傍晚確診，送入隔離病房。院方追蹤同一病格的約十名病人，發現其中一人已轉送佛教醫院，於是將其送返伊院，該病人在佛教醫院做測試呈陰性，轉回伊醫院後有發燒，再檢測結果呈陽性。同一病格亦有一名病人發燒，測試結果為陽性。



龍振邦指，院方即時加強感染控制措施，有關病房停收新症，並為病人及員工進行病毒檢測，亦在病格進行消毒，可以棄置的醫療儀器已全部棄掉，轉用即棄的儀器或每個儀器只用一次。他指，病房每小時換氣超過十次，次數足夠。



港大微生物學系講座教授袁國勇說，現時社區爆發嚴重，少部份無出現新型冠狀病毒典型病徵的病人進入醫院，醫護未必能察覺，尤其老人感染反應慢，不會發燒。他續稱，首名確診的九十二歲婆婆入院時氣促及咳，有肺積水，醫生初時以為是心臟問題，因而令她逗留病房，婆婆卻氣促拉下口罩，加上她自行去洗手間，可能因此令環境污染，出現病房爆發。



袁國勇出，病房內抽風系統強勁，認為空氣傳染的機會好微；至於會否因共同醫療儀器而傳染，他說病房內所有醫療儀器已丟掉，現時所有病人有獨立儀器，須再調查。他建議醫管局未來為有病徵不明顯的入院者做檢測，特別是長者、與慈雲山有關、食肆員工或的士司機，以減低醫院爆發的風險。