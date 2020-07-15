陳肇始：不排除食肆全日禁堂食

疫情嚴峻，政府下令食肆今日起晚上六時至翌日凌晨五時不准堂食，只准外賣。食衞局局長陳肇始表示，若疫情惡化，可能要求食肆全日只准外賣。



她回應為何日間可堂食的質疑，指仍有不少人須上班，有食早餐及午餐的需要，而政府立法禁止晚市堂食，是希望鼓勵市民回家吃飯，但不排除全日只准外賣，一切視乎疫情發展。



此外，市民在乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，違者可被罰款五千元。陳肇始表示，由於近日疫情中有的士司機及乘客確診，而公共交通工具人多擠逼、聚集在一個密封空間，所以要求乘客佩戴口罩，若有人違規，將由警方執法。



