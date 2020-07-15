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巴漢法庭應訊狂咳送院

2020-07-15 列印
巴漢法庭應訊狂咳送院
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　　新型肺炎病毒疫情復燃下，全城抗疫下難免會杯弓蛇影。昨早九龍城裁判法院第一庭有一名巴基斯坦籍男被告應訊時不適狂咳，未有戴上全套保護裝備的救護員接報到場隨即為他探熱及採集唾液樣本，並將他送院治理。

　　該名送院男子MUHAMMAD IRFAN MINHAS（見圖）涉及一宗盜竊案，原訂昨早答辯，惟他應訊時表示身體不適，職員遂替他召救護車送院，該案押後至本月二十八日再訊。

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