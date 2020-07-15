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入境處總部兩職員染疫

2020-07-15 列印
　　本港多區浮現多宗源頭不明個案，連灣仔入境處總部亦出現群組。兩名在入境事務大樓同層工作的人員，昨天分別確診及初步確診新冠肺炎。入境處指二人工作上沒有接觸，已全面消毒。

　　當局表示，昨日新增一名在入境處總部工作的三十八歲男職員確診，及在同層工作的一名居住在粉嶺的女職員亦初步確診，而女職員的七十二歲母親昨天列為確診個案。

　　入境處表示，周一傍晚得悉一名管制支援組的男高級入境事務助理員確診新型肺炎，最近一次上班日期為本月十日，同日曾到診所求醫。他在灣仔入境事務大樓十四及十六樓負責後勤工作，該兩樓層不對外開放。

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