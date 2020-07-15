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公院確診病人噴嚏 飛沫濺護士

2020-07-15 列印
　　第三波疫情，首次有公立醫院病人中招。醫管局表示，瑪嘉烈醫院一名心臟科病人確診，他曾拉低口罩打噴嚏，飛沫濺到一名護士的臉上，該護士暫時對病毒呈陰性，但要入住隔離中心。

　　醫管局總行政經理劉家獻交代，該名心臟科病人住在石蔭東邨，本月九日入院接受心臟血管造影檢查，翌日出院。他本月十一日不適，咳嗽和流鼻水，到北葵涌普通科門診求醫。該病人本周日發燒，再去瑪院急症室求診，病毒檢測呈陽性。當時他曾拉低口罩並打噴嚏，飛沬噴到一名急症室女護士，女護士有戴口罩但未有全副防護裝備，因此被列為密切接觸者。

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