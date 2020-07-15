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港府委託三機構作病毒檢測

2020-07-15 列印
　　政府日前公佈決定為四類高風險群組，即食肆、安老院、物業管理員工及的士司機，合共逾四十萬人免費做檢測。民建聯昨約見食衞局，議員陳恒鑌會後引述，三間負責相關檢測的公司，分別是華大基因、中國檢驗認證集團，以及一間本地基因檢測醫療公司。他又引述政府指，正尋覓酒店用作檢疫中心，進度理想。

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