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球蟒誤闖鄰居寓所 「蛇王協」到場擒獲

2020-07-15 列印
■「蛇王協」表示，被捕獲的小蟒蛇無毒，有人視為寵物飼養。
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　　旺角一住宅單位出現不速之客，一條約一米長「球蟒」寵物蛇，昨凌晨一時許，竄入彌敦道麗英大廈一單位浴室，戶主突然聽到浴室傳來異響前往查看時，赫見一條疑似蟒蛇在地上蠕動，而其飼養一隻小龜則瑟縮一角，於是報警。警員接報到場，並召來「蛇王協」前來協助，將該條小蟒蛇手到擒來，交警員處理。「蛇王協」表示，被捕獲的小蟒蛇約兩歲大、不足一米長，為一條雌性「球蟒」，由於「球蟒」無毒，有人視為寵物飼養，他相信牠被附近住戶飼養時逃脫，因而誤闖鄰居寓所。

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