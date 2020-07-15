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學校須三日內完成考試 停辦校內活動兩周

2020-07-15 列印
　　教育局向全港學校發信，指學校應在兩、三天內完成所有考試、延後或取消部份考試；並暫停所有校內活動兩星期，包括補課及課外活動，直至本月二十八日為止。相關安排亦適用於提供非正規課程學校，包括補習學校的面授課程。教育局指部份學校及幼稚園的新學年，會於八月開始，局方會盡快敲定新學年的相關安排。

　　中學校長會主席鄧振強表示，大部份學校上星期已經開始考試，相信要未來兩、三天內完成考試問題不大。他指雖然當局容許學校補課，但學校需留心疫情發展，決定是否由面授改為網上授課。獅子會中學校長林日豐亦認為教育局的決定恰當，他指暫停所有校內活動雖有一定影響，但由於學校原本活動規模已減至最低，故影響應不大。

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