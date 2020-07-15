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美股中段升289點

2020-07-15 列印
　　美國周二股市杜指早段窄幅上落，中段報二六三七五點，升二百八十九點；納指則報一○三七○點，跌二十點。滙控美國預託證券價格見三十七點一六港元，升零點三一港元；騰訊則見五百一十八點三一港元，跌六點六九港元。紐約期金報每盎司一千八百一十一點九美元，跌二點二美元；紐約期油則報每桶四十點四七美元，升零點三七美元。
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