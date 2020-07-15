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陳茂波：港持續有資金流入

2020-07-15 列印
　　財政司司長陳茂波表示，有說法指《港區國安法》影響投資信心，導致資金外流，但他認為這些言論都是罔顧事實的主觀猜測，不但沒有資金外流，反而持續有資金流入，強調《港區國安法》可以維持香港投資環境穩定。

　　陳茂波昨出席一個「一國兩制」與基本法的網上論壇時說，港股走勢轉強，單日成交量曾超過二千億元，反映持續有資金流入。另外，同場的基本法委員會副主任譚惠珠說，《港區國安法》不是《基本法》的附屬法例，兩者是平排並列的全國性法律，而《港區國安法》亦凌駕香港法律，因此沒有機制可以讓香港法庭說全國性法律牴觸《基本法》。

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