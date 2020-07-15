陳茂波昨出席一個「一國兩制」與基本法的網上論壇時說，港股走勢轉強，單日成交量曾超過二千億元，反映持續有資金流入。另外，同場的基本法委員會副主任譚惠珠說，《港區國安法》不是《基本法》的附屬法例，兩者是平排並列的全國性法律，而《港區國安法》亦凌駕香港法律，因此沒有機制可以讓香港法庭說全國性法律牴觸《基本法》。
陳茂波：港持續有資金流入
陳茂波昨出席一個「一國兩制」與基本法的網上論壇時說，港股走勢轉強，單日成交量曾超過二千億元，反映持續有資金流入。另外，同場的基本法委員會副主任譚惠珠說，《港區國安法》不是《基本法》的附屬法例，兩者是平排並列的全國性法律，而《港區國安法》亦凌駕香港法律，因此沒有機制可以讓香港法庭說全國性法律牴觸《基本法》。
增40本地確診 逾半源頭不明 疫魔攻陷慈雲山 殺入九東新西
本港昨天新增四十八宗新冠肺炎確診，連續兩日錄得近五十宗，當中逾半感染的源頭不明，多名病人來自重災區慈雲山，病毒更擴散至深水埗北河街街市、牛池灣公屋、灣仔入境處總部等地方。當局形容「病毒好可能跟住人流」...
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洪峰過武漢 暴雨料襲北方
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2020-07-15
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明年禁購華為5G設備 英國電訊商
英國正式宣佈，英國電訊商須今年十二月三十一日之後禁止再採購華為5G設備，並且還必須在二○二七年之前，從其網絡中移除華為的所有5G套件。 英國首相約翰遜主持國家安全委員會（NSC）會議，討論華為問題。數...
2020-07-15
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眺開揚內園景 又一村花園柔和闊廳暖意洋溢
九龍塘又一村花園設有洋房及分層住宅，鄰近港鐵九龍塘站。以下介紹該屋苑的3房1套單位，實用面積1562方呎，巨廳設計，全屋採淺色裝潢，而且採光度高，一室亮麗柔和，並外望開揚內園，環境清幽。 又一...
2020-07-15
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美企陸續放榜 銀行股業績差 美消費反彈 杜指升556點
全球新冠肺炎確診人數持續大幅上升，加上美國進入企業業績期，投資者早段觀望，惟美國六月消費物價指數創近八年來最大升幅，刺激杜指曾升逾300點；但近期持續強勢的納指則有較大沽壓，早段曾跌1.3%後回穩。 ...
2020-07-15
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沙拿爭金靴 目標破百分 英「紅」創傳奇
利物浦英超已提早封王，餘下三輪還有兩項艱鉅任務，包括全勝破曼城保持的一百分奪冠紀錄，以及協助翼鋒穆罕默德沙拿後上衛冕金靴獎，成為該聯賽史上第三位連續三屆榮膺神射手的球員。今晚作客防線欠穩的阿仙奴，紅軍和沙拿挑戰高難度。（Now4K 611、621周四凌晨3:15直播） 提早七輪封王後，利物浦過去四場聯賽只得兩勝一和一負。不過，他們目前累積九十三分，餘下三輪兩勝一和就可以平曼城於一七至一八球季創下的一百分封王紀錄；若全勝，更可以一百零二分改寫歷史。 紅軍領隊高普及右閘阿歷山大阿諾特明言，仍希望破紀錄奪一百分或以上。後者矢言：「我們很看重紀錄，想讓球隊名留青史。」 阿諾特：我們...
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不再花心 衛詩雅 情歸電動車
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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巨胸網紅電子寫真只售10蚊 「翻版林志玲」劉子儀 出寫真純晒豪乳
因為疫情反彈令書展延期舉行，但早已計劃書展推出實體寫真集，今年28歲，在內地被叫港台跨界藝人，擁34C超立體上圍，貌似台灣第一名模林志玲的劉子儀（Kelly）唔擔心，事關寫真集預售成績相當理想；而一眾...
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社論——重振抗疫意志 刻不容緩
本港疫情早前出現穩定期，兩、三星期每天零病例，但由上周三起跳升至雙位數字，近幾天平均高達四、五十宗，在過去七天累計二百五十六宗，疫情大反彈。港府收緊多項限聚措施，同時針對高危群組加大檢測，並收緊入境者的健康證明要求等，希望以強硬抗疫政策，把疫情遏止。據傳染病學專家估計，如上述措施有效，料確診個案將於本周末見頂。能否如願，不能單靠政府政策，每一名市民都要出一分力。 新冠病毒已變種，一人染疫後可傳染四人，若不盡早截斷病毒在社區傳播，染疫人數將會幾何級數倍升，拖垮醫療系統，後果不堪設想。現在每一個市民都要自律，尤其是長者、學生等，要盡量留在家中，不外出見人，不參與人多活動，就是對...
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頭號目標——明駿之星 真命天子
來到煞科戰，本來依據劇本發展，應該是姚、呂、東的冠軍練馬師之爭來到終極一戰，不過隨着姚本輝上日三捷，現已領先兩位對手四W，令到緊張氣氛大減。但在勝負未分之前，預期這三個馬房仍會較受公眾重視，低水難免，...
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