大劉強調與太太從沒支持社運

利物浦英超已提早封王，餘下三輪還有兩項艱鉅任務，包括全勝破曼城保持的一百分奪冠紀錄，以及協助翼鋒穆罕默德沙拿後上衛冕金靴獎，成為該聯賽史上第三位連續三屆榮膺神射手的球員。今晚作客防線欠穩的阿仙奴，紅軍和沙拿挑戰高難度。（Now4K 611、621周四凌晨3:15直播） 提早七輪封王後，利物浦過去四場聯賽只得兩勝一和一負。不過，他們目前累積九十三分，餘下三輪兩勝一和就可以平曼城於一七至一八球季創下的一百分封王紀錄；若全勝，更可以一百零二分改寫歷史。 紅軍領隊高普及右閘阿歷山大阿諾特明言，仍希望破紀錄奪一百分或以上。後者矢言：「我們很看重紀錄，想讓球隊名留青史。」 阿諾特：我們...

2020-07-15