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大劉強調與太太從沒支持社運

2020-07-15 列印
大劉強調與太太從沒支持社運
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　　華人置業前主席劉鑾雄昨發出聲明，指他及太太陳凱韻沒有以任何形式支持社會運動，對於有傳媒報道及傳聞，全屬虛構揑造，將保留法律追究權利。

　　劉鑾雄在聲明指出，與太太生於斯、長於斯，一直愛國愛港。過去數十年，秉持「取諸社會，用諸社會」的信念。他與太太絕對沒有直接或間接牽涉以任何形式支持社會運動。對於近日在香港及澳門特區的傳媒報道及傳聞，全屬虛構揑造，對公眾造成誤導，將保留法律追究權利。

　　他指於現時的艱難時刻，冀各界團結一致。同時亦希望傳媒公正持平，避免作出或惡意詆毀的報道。

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