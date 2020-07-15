  • 2020年7月15日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 港聞

OTO按摩及健身產品 超筍價搶購

2020-07-15 列印
OTO按摩及健身產品 超筍價搶購
OTO按摩及健身產品 超筍價搶購
Previous Next

　　大家拎咗政府派發一萬蚊，是時候獎勵自己？OTO健身按摩產品低至二八折換購優惠，有齊OTO纖形修腹器Smart+、輕盈腰背鬆、眼舒適同足精靈四款任你揀，換購價由399蚊起，抵到買多兩件都覺得有賺！

　　纖形修腹器Smart+擁有八合一功能及三個角度調節，可作不同強度體能鍛煉；機身輕巧又可摺藏，好慳位！輕盈腰背鬆緊貼腰背線條，無線手抽式設計隨時隨地為全身唔同部位揉捏按摩！眼舒適有五個按摩模式，放鬆眼周繃緊嘅肌肉，促進血液循環，仲有音樂播放功能，邊按摩邊聽歌！至於足精靈有包覆式四合一腳部按摩功能，全方位按摩雙腳，刺激腳底穴位，促進血液循環！

　　四款產品折實後由399至998蚊，比原價998至1850平一大截，抵買！上https://bit.ly/HDxOTO或掃描QR code換購啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd