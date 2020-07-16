增19確診 14本地個案 社區驗毒擴大 疫廈疫區必檢

第三波新冠肺炎疫情仍處於高發期，昨天本港多十九人染疫，當中十四宗屬本地個案，另有三十七宗初步確診，疫情未有回落跡象。衛生署呼籲，長者未來兩周留在家中。當局擴大病毒檢測，已為有患者的大廈做了逾二萬二千個檢測，發現三十一人呈陽性，未來優先派發樣本瓶予有兩戶不相關住客確診的大廈。醫管局亦進一步加強篩查，慈雲山居民等高風險群組不適入院，即使無病徵，亦要接受檢測。



新增本地個案當中，七宗與早前確診個案有關，包括慈雲山中心「薀莎餐廳」一名女廚師以及其兩名女兒。灣仔入境處總部再多一名女職員確診，其父亦中招，母親前日確診。一名食環署女職員染疫，其丈夫為早前確診的深水埗通州街公園壁球中心訂場職員。慈雲山慈民邨民裕樓家庭群組亦再多一名成員確診。



源頭不明個案方面，一名居於屯門小欖村的男患者聲稱曾與確診者有短暫接觸。一名居於青衣長發邨亮發樓的無業女子確診，她常到深水埗用膳，並曾到一間樓上酒吧唱卡拉OK；亦有一名私人司機染疫，他周六及周日兼職駕駛的士。另一名女患者居於屯門。



三宗未知源頭的患者均住在黃大仙，當中慈正邨一名家庭主婦，會到教堂、酒樓及慈雲山中心；另一人男子居於慈樂邨，曾光顧爆疫的慈雲山中心「翠河餐廳」，其妻亦初步確診；一名住在鳳德邨的女子，平日到住所附近買餸。



截至今晨一時，再多三宗確診，當中包括一名已停職的警員、勞資審裁處一名外判清潔工，以及一間酒店的點心師傅。



37初步確診 海關食署錄新症



初步確診方面，包括海關一名男助理貿易管制主任，他家住荃灣荃威花園，執勤時與同事到各區調查。海關證實，該關員曾到訪貿易商處所，執行外勤貿易視察及證書核查職務，前日最後一次上班，同事沒有病徵。另外，伊利沙伯醫院一名支援職系員工初步確診，患者居於慈雲山。



一日兩患者不治



此外，「港泰護老中心」一名染疫九旬女院友昨午不治，她留醫東區醫院，本身患心臟病及糖尿病，前日情況轉差，延至昨午不治。另外，聯合醫院一名上周六入院的八十九歲男患者昨晚去世，他生前居於牛池灣彩輝邨彩華樓。本港累計十人病逝。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，已為有患者居住的大廈居民作逾二萬二千個檢測，當中三十一人呈陽性，大部份有病徵，中心未來會優先為有兩戶不相關住客確診的大廈派發樣本瓶，希望市民諒解進度。醫管局亦會加強高風險人士入院時的病毒檢測，包括居住在慈雲山的居民，如對住院病人有懷疑情況，都會加強進行病毒檢測。



檢測2.2萬人 31呈陽性



特首林鄭月娥接受新華社專訪時形容，香港目前是一個高危的地方，特區政府處理疫情，始終堅持嚴陣以待、迅速應變和公開透明為原則，希望能在更嚴厲的措施下，挺過未來一兩星期的高峰期。